Yolande LABE

J'avais en projet de faire une formation d'infographiste en multimédia

Sauf pas possible de trouver le financement leur

Conclusion: 15 offres d'emploi pour 5000 Candidatures CV !!!



J'aimerai tout de même continuer à en savoir plus sur ce métier



Plus assistante de gestion peut-être mon nouveau avenir où j'ai déjà le niveau IV

Avec pourquoi pas le projet de passer le BTS !?



Je cherche donc des contacts de préférence proche de la région lyonnaise pour des rencontres

Mais pourquoi pas Paris qui reste notre capital, Grenoble parce que j'y passe régulièrement pour monter sur Le Bourg-d'Oisans, l'Ardèche où je rêve d'avoir un pied à terre conclusion Valence et bien entendu le sud Montpellier ...



Malgré que je ne suis pas complètement disponible

Actuellement puisque j'ai un CDI en préparation de commande

En sachant quand communication, j'ai qu'une formation PAO

J'espère trouver des projets freelance !

Je suis en quête de nouveautés et de nouveaux challenges

Pour cela je suis à l'écoute de nouvelles opportunités

Pourquoi pas me libérer pour une nouvelle avenir professionnelles !



Dans l'attente de vos messages !

Merci !



Mes compétences :

Conception assistée par ordinateur

CAO