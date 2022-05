Yolande LECA ABAKAR

Je suis une assistante maternelle , je m'épanouis au prés des tout petits. Accueillir des enfants participer à leur activités d'éveil et d'apprentissage .

Je suis rigoureuse dans mon travail , motivée , sérieuse . Je souhaiterai mettre à profit mes compétences au sein des établissements accueillant les jeunes enfants .



Mes compétences :

Préparer et donner un repas , une boison

Aider l'enfant dans les activités d'éveil , d'appr

Animer les activités ludiques

Accompagner l'enfant dans des gestes de la vie

Procurer à lenfant des éléments de confort

Entretenir les espace de vie et le linge de l'enfa

Procédér à la toilette et aux soins de l'enfant