Yolande MESSU

Journaliste dans un média de presse écrite depuis 2010, j’y exerce sous la fonction de Rédactrice en Chef. Parallèlement, je fais des consultations dans un cabinet spécialisé en ingénierie événementielle, et dans une entreprise de vente d’accessoires et services automobile. J’ai par ailleurs été chargée de Communication dans une Fondation Internationale spécialisée dans l’événementiel, tel que l’indique mon Curriculum Vitae ci-joint.



Toutefois, ma riche carrière professionnelle commence dès 1997 où très jeune j’ai la responsabilité d’une équipe de travail que je dirige dans un hôtel. Recrutée par la suite par un cabinet de Marketing Sportif comme Assistante de Direction chargée des Relations Publiques, je remplis également des fonctions administratives et financières de l’Agence.



Je suis par ailleurs membre volontaire de la Camnafaw, membre de l'Union de la Presse Francophone (UPF), membre du Réseau des Journalistes Amis de l'Enfant (REJAE), travaillant en collaboration avec l'UNICEF et PLAN Cameroun, ainsi que toutes associations militant pour la cause de l'enfant et personnes vulnérables.



