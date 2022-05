Yolande MOSHA

Je repond au nom de yolande juriste de formation ,mariée mère de 3 enfants Arnaud, Andy et olive.j'ai débutée à la Bralima en 2006 à juin 2010.j'avais évolué dans les relations publiques et communications et en plus je m'occupais aussi des actions de la Fondation Bralima qui est une structure de la Bralima.mais debuter ma carrière professionnelle dans un ministère de l'ensignement supérieur et universitaire en 2003.

-Actuellement j'évolue à la SODEP où je cumule plusieurs taches liées à mon expériences professionelles et tous ce qui est liées à ma formations tels que suivie de plusieurs dossiers dans les différents banques, suivi des stocks journaliers du produits, suivi documents au ministères du commerces extérieurs, suivi des ventes et encaissements dans les banques, suivi des approvisionnements par les fournisseurs et tant d'autres....



Mes compétences :

Administration

dynamique

L'Administration

Recrutement