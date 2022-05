Yolande POMAREL

Après une dizaine d'années en entreprise , je suis depuis 20 ans dans l'enseignement Ed. Nat. et la formation pour adultes dans le domaine du marketing : commercial et communication.

je suis également Sophrologue diplômée en 1997 du CERES C. GALLAND, puis j'ai obtenu le CEU de sophrologie de la Fac de Médecine Aix- Marseille en 2011, diplomée Soprologue Relationnelle Instit. A. ZUILI, adhérente à la FEPS, diplôme reconnu par le RNCP, et aussi, issue de l'école de la vie. Mes compétences : coaching en entreprise sur la prévention des risques psychosociaux, coaching scolaire et universitaire : préparation aux oraux des grandes écoles, aide à la réussite de son projet quel qu'il soit. Préparation sportive, compétition. Préparation à l'accouchement, à la parentalité. psychothérapeute.



Mes compétences :

Pédagogie

Gestion commerciale

Sophrologie

Techniques de vente

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client