Yolande REGIS

Je suis éducatrice de Jeunes Enfants , j'ai renforcé ma formation par une certification d'Intervenante spécialisée dans la relation d'aide et la médiation artistique auprès d'enfants, d'adolescents et de public fragilisé. Mes champs d'intervention se situent dans le social, la prévention, l'éducatif et l'accompagnement.



Je propose des ateliers de médiations artistiques ( désignent l'utilisation de la création ou de l'expression artistique dans un objectif thérapeutique, relationnel et social),ils contribuent au bien-être de la personne en renforçant la confiance, l'affirmation et l'estime de soi.



Mon accompagnement est basé sur la relation d'aide en utilisant des outils et des techniques de médiations permettant de mobiliser et d'entretenir les capacités d'expression et de communication, de soutenir l'autonomie et de maintenir et renforcer le lien social.



Les objectifs: Proposer un autre mode de communication et d'expression.

Privilégier la notion de plaisir et de découvertes en interpelant le domaine des sensations et le canal des

des sens.

Soutenir les potentialités et les compétences de chaque personne en mobilisant les domaines de la

créativité, de l'imaginaire et de l'expérimentation.

Favoriser les échanges et le tissage de liens.



Mes compétences :

Soutenance à la parentalité et relation d'aide.

Démarche éthique et déontologique.

Facultés d'écoute et d'analyses

Maîtrise du développement de l'enfant

Connaissances de techniques éducatives

Utilisations d'outils de médiations

Facultés relationnelles et d'adaptation