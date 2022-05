Yolande WITTEMBERG

Niveau Bac en poche, je me suis tournée vers un métier proche des gens.L'aide apportée aux autres a toujours été un leitmotiv.Directrice d'un service d'aide à domicile, je me suis forcée d'apporter à mes employées

un maximum de confort dans leur travail afin qu'elles apportent à leurs familles une qualité de travail et une chaleur humaine.

Ce sens du contact a permis, par la suite de m'exercer au monde du théâtre où je me suis découverte une vraie passion. Les rôles que j'ai joués ont été très divers et variés( de la prostituée au quasimodo etc......)

Je m'adapte et aime me métamorphoser aux différents personnages.

Une vraie passion



Mes compétences :

Théâtre Conteuse