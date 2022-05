Je suis modéliste prêt à porter femme.

Méthodique, je fais preuve d’une grande rigueur dans mon travail. Mon expérience comme enseignante de coupe à plat et de couture et comme mécanicienne indépendantisme confère une bonne expérience dans ce métier.

Consciencieuse et attentive aux détails, vous pourrez compter sur ma détermination pour mener à bien toutes les taches que vous voudrez bien me confier.