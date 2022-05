Yolazakyolande ZAKRZEWSKI

Je suis actuellement animatrice commerciale, les vendredi et les samedi. En effet, j'occupe cet emploi depuis décembre 2013 jusqu'à ce jour. Lors de 22 animations, J'ai principalement présenté en dégustation, cuits à la plancha des produits de la mer tel que: le sabre, merlu, saumon, moules, filets de maquereaux. J'ai également présenté des produits transformés (apéritifs chauds) et des fruits et légumes. Je travaille à temps partiel, et désire compléter mes revenus. J'accepte des contrats d'un ou de deux jours, selon la demande. Je suis autonome, dynamique, commerciale. J'utilise la technologie informatique : Pack-Office, et gère le courrier électronique.











Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Alcatel

Adobe Photoshop