Yoldes KHABZINI

- thèse effectuée au sein de IFP Energies nouvelles sur la prédiction des propriétés d'adsorption des zéolithes de type faujasite,

- gestion de soucis techniques sur les bancs de préparation et de test, suivi en ligne, des zéolithes échangées,

- analyse, synthèse et capitalisation des résultats expérimentaux,

- fait mes preuves dans le domaine de la chimie et les matériaux inorganiques,

- savoir faire en matière d'élaboration et de caractérisation des matériaux inorganiques,

- formation complète joignant le génie chimique, la cinétique et la catalyse,

- dynamique et ayant gout pour le travail interactif,

- souhaite rejoindre une équipe travaillant sur des projets R&D,

- je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur de recherche ayant pour mission la conception, le test et l'industrialisation de nouveaux matériaux.



Mes compétences :

Sol-gel

Matlab

HYSYS

FORTRAN

Adaptabilité

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Synthèse

Dynamisme

Esprit d'initiative

Matériaux

Materials studio

Caractérisation des matériaux

SPAD

cinétique

Génie Chimique