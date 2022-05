Yolène AYISSI

Consultante confirmée en Maîtrise d’Ouvrage, j’ai acquis durant les 5 dernières années des compétences en méthodologies MOA et gestion de projet SI.

J’ai eu plusieurs fois l’opportunité de gérer les releases et donc d’intervenir sur l’ensembles des phases d’un projet SI. Ces expériences m’ont permis de bonnes capacités rédactionnelles, un esprit de synthèse et d’analyse, un bon goût pour la relation client et de bonnes aptitudes à piloter.

En tant qu’AMOA, j’ai également pu travailler sur des problématiques liés au risques opérationnels, aux règlementations KYC et FATCA.



Mes compétences :

Business Analysis

Gestion de projet

MOA

Gestion de la relation client