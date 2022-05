Yolène-Danielle DEGBIA-YAPENZIKOULA

Je suis Dégbia-Yapenzikoula Yolène-Danielle, mariée et mère de deux fillettes (8 ans et 3 ans) et j'ai 34 ans.

Je demeure à Bruxelles. Et je compte bien en avoir un à compter de la date du 25/08/2014. Je suis titulaire de DEA (Bac+5) en Transformation alimentaire des agro-ressources, option nutrition et qualité des aliments à la Faculté Des Sciences. Durant mes parcours Universitaires, j'ai fais des analyses au laboratoires, des enquêtes de terrain, des stages dans le cadre nutritionnelle et également de marketing et communication dans la vente des produits alimentaires. Veuillez trouver tous les détails ci-dessous s'il vous plaît.



Mes compétences :

Microsoft Windows NT

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet