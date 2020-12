Yolène JULLIEN-OCLOO

Motivée, dynamique et ambitieuse, je suis ouverte pour relever de nouveaux challenges.



En quelques mots mes compétences sont:



- Commercial



- Gestion de la relation clients

- Analyse et prévision des ventes

- Réalisation et maîtrise du budget d’achat

- Réalisation du tableau de décaissements

- Facturation fournisseurs

- Négociation RFA

- Préparation des soldes

- Management d’équipe





- Marketing



- Gestion du catalogue produits/Référencement/Mise en ligne

- Merchandising on-line

- Actions promotionnelles

- Animation (Rédaction d’articles Internet…)

- Référencement naturel et partenariats

- Veille Concurrentielle



- Logistique



- Gestion du stock physique et informatique (entrées/sorties)

- Réassorts quotidiens

- Organisation du stock

- Inventaire annuel



Mes compétences :

Achats

Textile

Webmarketing

E-commerce

Prêt à porter

Chef de produit

Marketing

Vente