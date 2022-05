Yolène LARCHEVEQUE

- Intervention de gestion au sein de trois services

- Gestion des mails, du calendrier et planification des interventions techniques du Directeur

- Traitement et Reporting de données

- Contacts réguliers avec les Directeurs des Centres de Gestion, de collectivités et de sociétés de service (mails / téléphone / courriers)

- Contribution au déploiement du système qualité de l’entreprise (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 et SA 8000, Label Egalité)

- Réception et gestion des appels clients entrants



Mes compétences :

Assistante de direction