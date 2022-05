Yollan MOEGNÉ

Titulaire d'un titre pro Agent de Médiation Information Services, option Développement Durable, Formateur d' adultes professionnels, chargé de la pédagogie de la formation des agents de médiation, je suis de niveau scolaire bac+2 en administration économique et sociale de l'Université de la Réunion.

Le changement vers le durable, vers une nouvelle ordre de développement et une conscientisation des enjeux socio-économiques pour les futures générations sur la planète me passionnent et me préoccupent.

Ainsi s'ouvrir par mes petites propositions , vouloir participer à ce grand chantier et proposer mes services en faveur du changement par l'éducation populaire ne m'a jamais était une chose difficile.