Yoman PAUL

J’ai toujours été convaincu que la DSI n’est pas un coût pour l’entreprise mais un centre de création de valeurs.

Depuis 18 ans que j’exerce le métier de RSI, j’ai toujours travaillé pour l'amélioration continue. Dans un premier temps, en restructurant et en consolidant le SI afin d’avoir une plateforme homogène et fonctionnelle. Dans un second temps, en me mettant en veille permanente pour trouver les meilleures pratiques managériales et les dernières évolutions technologiques.

Je suis expert en Cloud Computing après un Master2 à l'ISEP (Institut Supérieur d'Electronique de Paris).

Mon expertise a été mise à contribution dans le projet de migration en IaaS d'une partie de notre SI.



Je travaille à maintenir en condition opérationnelle et apporter de l’amélioration continue à l'ensemble du SI.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management de transition

Pilotage d'activité

Accompagnement au changement

Direction des systèmes d'information

Direction de projet

MCO

Plateforme Cloud Amazon