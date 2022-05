Yonathan SOURIGON

Issu d'une formation commerciale, j'ai acquis, au cours de mon parcours professionnel, une solide expérience, significativement réussie dans le domaine commercial et plus spécifiquement dans l'immobilier.



Après avoir été successivement négociateur - chef des ventes - directeur d'agence, je relève aujourd'hui le défi très polyvalent, de créer et développer un pôle immobilier neuf au sein de l'agence COGIR Immobilier.



@ très bientôt!



Yonathan



Mes compétences :

Achats

BtoB

BtoC

Commercial

Défiscalisation

Immobilier

PROGRAMME

Responsable Commercial

ventes

Vente

B2B