Yonel BELLAÏCHE

Aujourd'hui tout file avec une rapidité qui ne cesse de nous surprendre, tant et si bien qu'on néglige souvent la constitution, le développement et la transmition de son patrimoine. J'ai compris qu'aider mes clients à réaliser le bon investissement immobilier leur permettrait d'accroître leurs revenus, de protéger leur famille et de se constituer un capital retraite.

La défiscalisation connaît un grand succès car elle permet de devenir propriétaire sans débourser d'argent ou presque : vous achetez en empruntant, vous louez votre bien, vous remboursez l'emprunt avec le loyer reçu et la réduction d'impôt.

Vous devenez propriétaire tout en réduisant vos impôts, que vous en payiez peu ou beaucoup, peu importe !

Aux nombreux clients clients qui m'ont déja fait confiance, j'adresse mes sincères remerciments et je m'engage, vis-à-vis de tous ceux qui me solliciterons à leur donner la satisfaction qu'ils attendent.

A très bientôt