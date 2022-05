Yonel HERVY

De retour de l’armée, j’ai travaillé pendant 15 ans dans l’aéronautique sur l’aéroport d’Avignon et je me suis engagé comme pompier volontaire jusqu'à ce jour.

Après un licenciement économique en 2006 et afin de retrouver un emploi, je me suis inscris à la Fédération d’œuvres Laïques sur mon lieux de résidence, j’ai pu participer aux sorties piscine et classes de neige avec l’école primaire, j’ai exercé le métier de cuisinier de collectivité et en parallèle faire en maternelle, de la cuisine d’initiation avec l’USEP 84.



En bénévolat avec l’UFOLEP 84 J’ai intégré le « Villages Sports Jonquerettes » en périscolaire sur la saison 2008/2009 afin de passer mon BAFA base, pour enchaîner trois ans comme animateur sportif, avec mon BPJEPS-APT obtenu en juillet 2011 .L’UC de directeur réussi en septembre 2012 m’a permis d’exercer, la fonction de Directeur/Animateur dans un accueil jeune pour adolescents en CDD en 2013.

d'avril à Septembre 2014 j'ai occuper le poste de cuisinier d'animation à la ferme pédagogique de Sarrians,



Actuellement j’occupe un poste en CDD, de directeur de CLAE (centre de loisirs associé à l’école) dans deux écoles élémentaires, sur le temps périscolaire pour la mairie de Carpentras, avec une capacité d’accueil de maximum 180 enfants.