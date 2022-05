Yong Jian WANG

J’ai l'expérience de 10 années de recherche interdisciplinaire sur +5 projets retenus différents couvrant la recherche de la matière molle à la biophysique. J’ai un total de 21 articles scientifiques et 8 présentations internationales.



Je suis un physicien et ont également riches connaissances en biologie. J’ai une connaissance approfondie de la surface / interface et la structure / interaction. J’ai riche expérience dans +20 instruments et de techniques différentes sont souvent appliqués dans ces domaines de recherche. Spécialement, j’ai connaissances complètes sur microscope à force atomique (AFM) et un appareil de la force de surface (SFA). Les deux sont puissant mais difficile à appliquer pour les recherches en la matière molle et la biophysique. Pour les deux, j’ai fait le développement en fonction de l'exigence dans mon projet.



J’ai un doctorat en physique des polymères. Ma recherche de postdoc axée sur des propriétés de mouillage de la surface naturelle, pour laquelle j’ai développé un appareil de force capillaire AFM base. Sur mon poste actuel, j’ai participé à l'étude de la biophysique sur la formation du complexe biomoléculaire. J’ai conçu et construit un système expérimental innovant basé sur SFA. Le système peut accéder à des informations structurelles au cours de la formation de complexe biomoléculaire.



L'interdisciplinarité de mes recherches me rend facilement familiariser avec de nouveaux domaines et de nouvelles techniques maîtres. Il m’aide à avoir un esprit ouvert. En outre, j’ai bonne collaboration avec les gens de différentes origines. J’ai le comportement du patient et une bonne confiance sur la dextérité manuelle, les affinités pour travailler avec les choses délicates et sophistiquées. Grâce à mes recherches, j’ai appris à résoudre des tâches difficiles de manière rigoureuse et confiante. J’ai une bonne organisation des compétences pour gérer des projets multiples. Mon expérience de recherche m’aide à l'étranger pour travailler avec des personnes de différentes nationalités.



Spécialités:

Gestion de projet

La planification de recherche

La conception du système expérimental et de la construction

Opération en Instruments

Analyse de modélisation de la physique

Programmation d'ordinateur

La coordination de la collaboration

Safty Gestion

Enseignement.





Mes compétences :

International Experience

Project Planning

Design of Experiments

Laser

Instrument and Control

Microfabrication

Biophysics

Analysis

Problem solving

Computer programming

Confidence

Optics

Teaching

Nanotechnology

Microbiology

Physics

Experimentation

Image processing

Communication

Polymer physics

Biomolecular techniques

Statistical analysis

Imaging processing

Data processing

Safety training

Micromanipulation

Project management