Consultant Technique Senoir Microsoft Dynamics CRM/BI/Big Data :

(Microsoft Dynamics CRM, C#, WCF, JavaScript, Json, SQL Serveur, Microsoft Power Apps/Dynamics 365 Portals, Microsoft Power Automate/Microsoft Flow, Microsoft Teams Shifts, ClickDimensions, SharePoint, SSRS, SSIS, Hadoop, Cloudera, Linux, MonogoDB, neo4J, KNIME, Jupter Notebook, Scala, Spark, Splunk, Hive, Impala, Tableau, Machine Learning)



-Etudes de faisabilité, études et propositions de solutions

-Audit technique de l’application CRM existante

-Réalisation de développement et de personnalisation MS CRM 3.0 /4.0 / 2011 / 2013 / 2015 / 2016 / Dynamics 365

-Installation et configuration de CRM 4.0 / 2011

-Reprise des donnéespour CRM (SQL Serveur 2005/2008/2012/2016)

-Expérience de réalisation de projets avec les consultants MCS

-Développement WCF

-Développement JavaScript / Json

-Développement SSIS

-Installation & Configuration & Developpement de Dynamics 365 Portals (Customer Self-Service Portal)

-Développement de Plug-in pour CRM 4.0/ 2011 / 2013/ 2015 / 2016 / Dynamics 365 (C#, Web Services)

-Développement de WorkFlow pour CRM 4.0 / 2011 / 2013 / 2015 / 2016 / Dynamics 365

-Gestion de flux des processus d’entreprise (BPF) pour CRM 2013 / 2015 / 2016 / Dynamics 365

-Gestion de synchronisation entre AS400 et MSCRM2011

-Intégration entre Delphi application et CRM

-Intégration et Configuration Moteur de la recherche

-Automatiser des tâches professionnelles via Microsoft Flow

-Intégration de Microsoft CRM avec web services externe et procédure stockée

-Gestion de synchronisation entre Dynamics 365 Online et Microsoft Teams Shifts

-Intégration de Microsoft CRM et SharePoint (C#, Web Services, ASP.NET, SharePoint Designer)

-Développement application web ASP.NET pour Microsoft CRM

-Réalisation de rapports Reporting Services SSRS

-Intégration de la solution ClickDimensions pour Marketing Automation

-TMA

-Installation et Configuration Hadoop

-Explorer les données et analyser les données via Splunk

-Machine learning via Spark (K-means)

-Machine learning via KNIME (Data Classification)

-Exploitation des bases de données MongoDB, Hive et Impala

-Chargement des données sur Neo4j