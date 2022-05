Yoni BENSEMHOUN

Dynamique, impliqué et capable de m'adapter rapidement, j'ai littéralement soif de connaissance. C'est cette forte envie d'apprendre qui m'a conduit chez ADL Partner, une grande société de Marketing, où j'ai eu la chance de pouvoir enrichir mon capital compétences de jour en jour, notamment dans le domaine du Webmarketing et de la Gestion de Projets.



Doté d’un sens des responsabilités et d’un esprit d’analyse, j’ai toujours travaillé avec la volonté de développer l’activité de l’entreprise et d’accroître son chiffre d’affaires.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

eMarketing

eCommerce

branding

WordPress

HTML5

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop