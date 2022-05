Yoni BEZANCON

Je suis bezancon yoni j’ai 17 ans , je suis actuellement en formation a poinfor à Migennes et je recherche activement un emploi dans le secteur de la maçonnerie ou dans le secteur de la plomberie . J'ai suivi 1an de formation en BAC professionnelle en plomberie , j'ai pus acquérir beaucoup de compétence dans se métier (soudure,cintrage ...) . Au sujets de la maçonnerie c'est un métier qui me passionne comme la plomberie j’ai effectué un stage de 3 semaines qui m'a permis de découvrir un peu ce métier et j’ai vraiment accrocher. Donc j’aimerais vraiment le découvrir plus et me former en alternance avec l'aide de l'ariq BTP . Je suis une personne investie et concentré dans mon travail j’aime m’investir et être occuper j’aime beaucoup aider mes collègues dans leur tache si je n’ai plus rien a faire .



Mes compétences :

Electricité - Réaliser des saignées ou des support