Yoni JOURNO

Avec plus de 13 ans d’expérience dans le monde de l’informatique, j’ai maintenant un bagage technique conséquent dans le monde Microsoft mais aussi dans le monde libre.



J’ai commencé mon parcours par de l’animation de formations pour les professionnels de l’informatique. Puis j’ai continué sur du service informatique ce qui ma permis de mettre en pratique mais aussi d’approfondir mes connaissances. J'ai travaillé chez Microsoft en tant qu’ingénieur d’intervention sur site uniquement pour des clients grand compte, PFE Active Directory.



Désormais en freelance, je suis à l'écoute du marché pour toutes missions d'Expertise technique ou d'Architecture système Microsoft.



Alors si vous avez des opportunités, n'hésitez pas à me les transmettre.



-----------------------------------------------------------------------------

Compétences Clés

- Conduite de projet

- Conception et mise en œuvre de solutions de déploiement en environnement d’agences (Branch Office)

- Solution de déploiement de serveur et de poste de travail

- Conception de master serveur en environnement bancaire

- Conception de master PDT en environnement agences bancaire

- Conception, implémentation, consolidation et migration d’environnements Active Directory et messagerie Exchange

- Conseil en sécurisation des systèmes d’information

- Expertise technique avancé sur Active Directory ainsi que sur Windows



-----------------------------------------------------------------------------

Solutions et Technologies Systèmes :

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 R2, Windows 2000 Server, Windows NT 4.0, Cluster 2003/2008 & NLB, Debian, Fédora

Postes Clients : Windows 7, Windows Vista, Windows 9x à XP

Annuaires : Active Directory 2000 à 2008 R2, MIIS, IIFP, ADFS, ADAM, RODC

Migration : ADMT, Quest DMW et QMM

Messagerie : Exchange 2007, 2003 et 2000

Virtualisation : Virtual Server, ESX/Virtual Center, HyperV

Réseaux- Sécurité : ISA Server, WSUS, PKI, IPSec, Netfilter, Squid et SquidGuard

Déploiement : WDS, MDT, WinPE, ImageX, Windows SIM, RIS, PXE, Ghost, …

Tolérance aux pannes : Cluster MSCS 2000 à 2008 R2

Développement : C, C++, WSH, VBS, PowerShell

Process : Mercury Quality Center



Mes compétences :

Architecte

Consultant technique

Expert technique

Mcitp

Mcp

MCSA

MCSE

MCTS

Microsoft Active Directory

Microsoft Cluster

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Exchange 2007

Microsoft Hyper V

MSCS

Technique

Windows 2008