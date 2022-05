Yonli PARAMANGA JOSEPH

Je suis Michel ,Maitre d’hôtel, mon rôle est de manager une équipe dans le secteur de la restauration .

je dois veiller au bon niveau du travail préliminaire , de l’accueil, du service , de la vente .

de la recherche et fidélisation des clients. j'ai une bonne connaissance du service et relation client

j'ai le devoir aussi de part mon expérience former les autres collaborateurs pour qu'ils atteignent un bon niveau et partant se responsabiliser.

je participe aux discussions sur les marchés groupe afin de proposer et aider le client sur les choix au besoin.

je travail a booster le chiffre d'affaire , à pérenniser l'activité .

transcrire et sauvegarder,, l'art,, la technologie et la noblesse du métier.

je suis très rigoureux mais je me caractérise aussi par l’écoute et l'impartialité',, et la recherche de solutions.