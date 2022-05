Yonna RODET

Je m’appelle Yoann Rodet j’ai actuellement 25 ans et je vais vous parler de mon expérience et de mes compétences.



J’ai rapidement travaillé en sortant de mes études ce qui m’a permis d’avoir une première approche du monde professionnel, je vais d’ailleurs vous parler des postes qui ont retenus mon attention et dans lesquels je me sentais particulièrement à ma place.

Il s’agit de Micromania / Virgin, ainsi qu’un stage dans la société Canal +



Après plusieurs année à travailler j’ai repris les études l’année dernière afin d’obtenir un DAEU B et au mois de juin 2014 j'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'un projet personnel.



Certaines de mes compétences sont du domaine de l’informatique ou j’estime être quelqu’un de polyvalent, en effet j’ai des connaissances approfondis a ce qui concerne plusieurs logiciels et je vais en énumérer quelques-uns : Photoshop / Linux / Html-CSS / Prezi / Pinnacle / Active directory. En d’autres mots je suis capable de retoucher des photos, de faires des montages vidéo, de créer un site internet, d’héberger un serveur, et de configurer le réseau informatique d’une entreprise utilisant la licence windows.



Dans le secteur de la vente je me sens aussi à ma place et aujourd'hui je pense posséder une solide expérience dans ce domaine, à travers mes connaissances, j'ai pu développer un sens certain de l'écoute et du contact ; cela me permet aujourd’hui de réagir avec professionnalisme face aux différentes situations pouvant se présenter. En outre je suis capable de présenter un produit, de m'occuper des PLV, de faire une disposition logique et travaillé des rayons ou d'une boutique (Merchandising).



Accueillant, dynamique, doté d’un bon relationnel avec mes collègues de travail, sachant facilement m’intégrer à une équipe en place, En outre très motivé, je suis quelqu’un de confiance, sur lequel on peut au quotidien compter.







Mes compétences :

Vente directe

Gestion de projet informatique

Maintenance informatique

Réseaux informatiques & sécurité

front office

back Office

TCP/IP

Personal Home Page

Microsoft Windows

Merchandising

HTML5

GSM

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets