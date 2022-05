L’Agence de Développement Économique de l’Yonne …



Yonne Développement et Yonne Equipement sont deux entités distinctes mais complémentaires l’une à l’autre, servant à faciliter les développements de projets et les initiatives d’implantations, pour accroître l’attractivité économique du département de l’Yonne.



L’agence a la particularité de réunir ces deux structures au sein d’une même équipe de travail, ce qui permet d’être doublement efficace et réactif pour intensifier la croissance économique du département.



A savoir : nous sommes parfois amenés à publier des annonces de recrutement et de cession d'entreprise : alors n'hésitez pas à consulter notre profil Facebook pour consulter les profils de poste publiés ainsi que des affaires à céder sur le territoires !!!!



