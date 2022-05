Yonnel BALEZ

Ingénieur de Grenoble INP (IEG 1968), AEA sur la Théorie des Champs (Relativité Restreinte et Générale)

Maitrise de Sciences Economiques, options droit et comptabilité, AEA sur l'influence de la théorie économique sur le concret et réciproquement.

Président bénévole de1981 à 2014 de la Résidence Houille Blanche de Grenoble INP (assoc.1901), qui loge les élèves-ingénieurs de l'Institut National Polytechnique. de Grenoble

Conseiller municipal bénévole de la Roque Ste Marguerite (12100) et membre bénévole des commissions Finances, Aménagements et voirie, Développement économique, de la communauté de communes Millau Grands Causses.

Etablissement d'un bulletin municipal informant sur la commune et la communauté de communes de 2014 à 2020

Programmation en Assembleur 32 bits sous WINDOWS. Trois livres en vente sur priceminister.com ou Rakuten:

--- Directives en Assembleur 32 bits (MASM) .

--- Instructions en Assembleur 32 bits (MASM).

--- Programmation en Assembleur 32 bits du Mode Console avec les API (MASM).

Recueil des contes d'Alphonse Daudet annotés et commentés (deux tomes les Contes du Sud et les Contes du Nord de 550 pages environ chacun ; en vente sur priceminister.com ou Rakuten)



Mes compétences :

anti tempêtes et HQE

Bâtiments antisysmiques

Langages assembleur et FORTRAN

Les commandes sous l'invite des WINDOWS

Systèmes d'exploitation WINDOWS

Alphonse DAUDET (contes et nouvelles)