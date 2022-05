Yonnel Vanina NANA EDIMENGO

Je suis dynamique, ambitieuse, en quete de réussite, respectueuse, dotée d'une adaptation facile, d'un esprit d'équipe, de transcendance et de loyauté.



Je suis apte dans le domaine du juridique et de la gestion des ressources humaines. Diplomée d'un Master1 en Droit des affaires et de l'entreprise; avec une formation de 6mois en gestion des ressources humaines.



J'aimerai intégrer une entreprise qui offre des perspectives dans le domaine du juridique et de la gestion des ressources humaines. Mettre mes connaissances et ma competence au service de cette entreprise et la faire prospérer.



Mes compétences :

Analyse juridique des dossiers

Assistance aux plaidoiries

Rédactions des contrats divers

Saisie enregistrement et pilotage administratif

Calcul des élements de la paie et calcul de la pai