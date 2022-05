Yonnic DJOKO

1- INFORMATIQUE ET RESEAU



• Implémentation des services internet, et intranet (LAN et WAN) :

- TCP/IP : adressage IP, serveur DHCP, DNS, routage, Vlan, smtp, pop, imap ; ssh ;ssl

- Mise en place de serveur FTP, stockage automatique des informations en réseau local et distant (réseau SAN)

- Voip, messagerie local (kerio mail server, bigant , MDaemon, Mail Server,..lotus note)

- Sécurité : firewall, access list , filtrage

- Connaissance d’Active Directory (win server 2003) gestion des comptes utilisateurs et accès utilisateurs à diverses ressources en réseau, VPN,

• Installation et sécurisation des réseaux sans fil et câblés

• Assurer la fonction de helpdesk en Entreprise, du SAV / CRM pour les clients

• Administration à distance (télémaintenance – téléassistance).

• Informatique de gestion : Conception de bases de données sous filemaker pro (formulaire, fiche d’identification, gestion stock, facturation, informatisation des procédures en tous genre – suivi clientèle, gestion de la SAV/CRM - ….etc)

• Maintenance hardware et software (HP, dell, ibm, Compaq…etc. )

• création des pages web statiques, Mise en ligne et mise à jour

• Maîtrise des techniques d’éradication de virus, vers, trojans, rootkits… et leurs séquelles

• Maîtrise des techniques de récupération avancée de données et de réparation des données sur disques durs en pannes - traitement de fichier corrompus; (MBR et système de fichiers défectueux FAT NFTS…etc.)

• Maîtrise des techniques de Gèle système (partie applicative) afin de lutter efficacement contre les virus récalcitrants et destructeurs

2- DEVELOPPEUR / CONCEPTEUR D’APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

- Traduction technique des besoins fonctionnels des clients

- Conception et développement

- Mise en production, intégration et tests des solutions développées

- Maintenance évolutive et corrective

- Assurer une veille technologique afin de proposer au client des solutions prenant en compte les innovations en matière de technologie.

- rédiger les documentations techniques et dispenser des formations aux utilisateurs.

- Rédiger un cahier des charges précisant les solutions techniques

- Concevoir des notices d’installation et des guides utilisateurs

- Mettre à jour l’information technique et réglementaire







 DE 2008 – 2014 : MENE DES ACTIVITES EN FREELANCE:

 NOV 2013 – FEV 2014 : CONCEPTION D’UN PROGICIEL DE GESTION DE BUDGET SUBVENTIONNE POUR LE CRFilMT (Centre de Recherche sur les Filarioses & Autres Maladies Tropicales / Yaoundé) contact : 75 18 87 17 - http://www.crfilmt.org/

Modules du Progiciel « BUDGETORE » :

- Configuration des comptes d’imputations (banque et caisse) et types de mouvements associés

- Création des lignes et sous lignes Budgétaires, dotation des montants en dollar us et Fcfa (mensuel et annuel)

- Configuration et définition des seuils d’alertes de dépassement de budget

- Infos générales sur la subvention : (nom de la subvention, montant de la subvention, soldes des comptes principaux (caisse et banque) de l’année précédente …etc.)

- Etat / bilan / rapport : Production des listings des comptes principaux (caisse et banque), du bilan ou rapport financier, en fonction des critères de recherche entrés (intervalle de date, de mois …etc) – listing par ligne budgétaire….etc – graphique d’analyse (colonne – aire –courbe)



 Janv – Mars 2013 : RAMSAI PHONE SARL / Douala, Strategy Dealers Agree ( Mtn-Orange-Camtel-Setmobil) - TEL : 77 14 14 38 / 33 08 67 92)

ACTIVITE : informatisation de la structure, conception et déploiement d’un progiciel multitâche de gestion de la facturation et de la gestion clientèle (client/serveur) appelé Ramsai Phone Gescom Crédit

Modules du progiciel « RAMSAI PHONE GESCOM CREDIT »

- Facturations clients pour achat de crédits de communication (MTN, ORANGE, SETMOBILE, CAMTEL)

- Gestion des achats à crédit et recouvrement

- Suivi journalier, mensuel et annuel des activités des commerciaux (commission, chiffres d’affaires réalisés, encours clients, soldes clients, dettes clients...etc.)

- Gestion de stock (carte de crédit de communication MTN ; ORANGE ; CAMTEL SET MOBILE)

- Archivage numérique et classement des documents

- Formation du personnel



 SEPT 2013 : CONCEPTEUR ET PROMOTEUR PRINCIPAL DU PROJET GES-SCHOOL-FEES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AU CAMEROUN : (Promotion du progiciel de gestion des frais de scolarité ou pension : GES-SCHOOL-FEES : site web pour la promotion :Array



 JAN. 2009 – MAI 2009: CTICO-Dla: CAMEROON TECHNOLOGIES INNOVATIONS COOPERATIVE. Tel : 77 25 54 64

Activités :

- Maintenance informatique, Installation et maintenance réseau, Vidéo surveillance & Systèmes d’alarmes, Reportage & montage audio vidéo.

- Implémentation d’un atelier moderne de maintenance informatique ;

- Formation des techniciens employés (maintenance informatique, installation et maintenance réseau)

 INFODESIGN Ydé (Tél : 75039272); activité : assistance technique et conseil – Formation

 ESPACE MOBIL Ydé (Tél : 77870310) ; activité : assistance technique et conseil - sécurisation et archivage des contacts téléphoniques clients (Camtel ;Mtn ;Orange – conception des carnets d`adresses électroniques professionnels auto indexables avec menu de recherche rapide sous filemaker pro – gestion standards téléphoniques) – maintenance informatique et réseau

 CABINET CETI (Douala) (Tél : 99824778) : activité : Maintenance informatique et réseau

 CABINET D`AVOCAT MAITRE ENONA (Douala) (TEL : 74 56 09 72) : activité : Maintenance informatique et réseau. projet d’archivage numérique et de gestion du fichier client en cour de validation.

 MICRO COMPUTER & SERVICE CAMEROUN (Yaoundé) : société spécialisée dans la vente du matériel bureautique et informatique, la maintenance informatique et réseau, les techniques modernes d’archivage numérique d’entreprise (Tél : 99 83 58 40) / PARTENAIRE DE RICOH FRANCE :

Activité : assistance technique et conseil – Etude et Mise au point des techniques modernes d’archivages numériques adaptés à chaque client ou entreprise, assurer le SAV

- Paramétrage des scanners industriels GED en vue de l’archivage et la dématérialisation, en mode monoposte ou réseau (RICOH série 2500 ,3500 et 4500…etc)

- Choix du format ou de l’extension de stockage des fichiers numérisés et rationalisation de l’espace de stockage (JPG, doc, Tiff, PDF ….etc.)

- Conception des menus interactifs d’archivages périodiques sur supports optiques (cd, dvd..etc.)

- Assurer le partage d’archives en mode monoposte ou multiposte en définissant les droits d’accès de chaque utilisateur à travers des logiciels de gestion documentaire (ARCHI-GED, FILEMAKER, DOKMEE, ….etc)

- faciliter la recherche et l’indexation multicritères d’archives en local ou en réseau

- Conception d’une architecture de stockage redondante pour la sauvegarde d’archives numériques afin de minimiser les pertes accidentelles d’informations (ex : crash d’un support de stockage ou du serveur de stockage d’archive)

- Assurer la gestion des accès et la sécurité du système ou serveur de stockage des archives.

- Paramétrage de la fonction scan to mail pour l’envoi ou la collecte d’information à archiver (serveur POP, SMTP, IMAP)









 MAI 2004 – MAR. 2008 : SOUS TRAITANT AU CA-SCB : CREDIT AGRICOLE-SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (MULTINATIONALE FRANÇAISE BASEE A DOUALA BONANJO)

Gestionnaire De Pcs / CA-SCB, (Poste Central de Sécurité)



• ACTIVITES : Assurer la Gestion, le contrôle et la maintenance du système d’information dédié à la sécurité électronique et des personnes: RESEAU-SAOE (Sécurité Assistée par Ordinateurs et Équipements Electroniques) – maintenance informatique et réseau, archivage numérique de l’information (document, vidéo …etc.)

-Equipements électroniques et informatiques : Cameras IP diurnes et nocturnes, moniteurs de contrôle et de commande, Détecteurs de chaleur et de fumée, Détecteurs infrarouges et volumétriques, détecteurs à bris de glas, enregistreurs numériques, centrales incendies, centrales GSM, centrales anti intrusion, centrales d’alarme, centrales de contrôle d’Access à carte magnétique avec anti passe.

 NOV. 2001 – AVRIL. 2004 : CISI-CAMEROUN – YDE. TEL : 22 22 06 78



ACTIVITES : vente, maintenance, installation d’équipements électroniques, informatiques, bureautiques, réseaux, installation et maintenance réseau



- Technicien de Maintenance : Assurer le SAV (Service Après -Vente) - assistance technique et conseil.

- Conception d’un progiciel de gestion de stock : GES-STOCK



 MARS-SEPTEMBRE 2001 STAGE DE 06 MOIS AU SEIN DE LA SOCIETE WORLD COMPUTER SYSTEM-YDE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES SYSTEMES RESEAUX



ACTIVITES

 Montage et maintenance des ordinateurs et imprimantes (Compaq, HP, IBM…etc.).

 Installation et configuration de logiciels informatiques pour ordinateur.

 Assurer le service après vente (assistance technique et conseil).

 Négociation commerciale avec clientèle pour achat de matériels informatiques.

 Entretien du réseau de la BEAC NATIONAL

 Installation et configuration réseau au sein de : GTZ- CAMEROUN - GROUPE PRODICOM





FORMATIONS PROFESSIONNELLES :

• Oct. – Nov. 2005 : ACSI (Agence Camerounaise de Commerce, de Services, et d’Intérim).

Sécurité électronique, civile et Incendie (équipier de seconde intervention).

• Avr. – Déc. 2008 : Academy Internet de l’Université de Douala – Campus des Ecoles Doctorales)

• préparation de la Certification internationale CCNA (Cisco Certified Network Associate)



• Février 2009 : CFAO Technologies.

présentation et Obtention de la Certification CISCO CCNA.



DIVERS : permis cat B





EDUCATION :

2000 – 2003 : Institut- SIANTOU Supérieur (Yaoundé) / partenariat ESIG de France ;

• Brevet de Technicien Supérieur (BTS), génie électrique -Option Électronique.



1999 – 2000 : Institut Secondaire de technologie (IST), Douala ;

• Baccalauréat de l’enseignement Technique, Option Electronique (BAC F2).



• LANGUES : Français : Parfaite connaissance et bon usage du Français ; Anglais : Moyen.





