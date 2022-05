Permettez-moi de me présenter brièvement : Yoram Abitan, 20ans. Je suis actuellement bachelier de la section STG Mercatique et particulièrement intéressé par une carrière de communication d’entreprise, de société mais plus précisément dans le domaine de l’événementiel. Je suis sérieux, ponctuel, organisé, rigoureux et très motivé. Travailler en équipe et relever des défis me stimule.



Pourquoi la communication d’entreprise ? En effet, cette formation occupe aujourd'hui une place de choix et un rôle prédominant dans l'entreprise. Si par le passé, l’événementiel n’était pas vraiment reconnu. Aujourd’hui ce domaine a su créer sa place au niveau des sociétés et sur le marché du travail.



Etre et travailler dans le monde de la communication a toujours été pour moi une passion. Je suis dans le domaine depuis plus de 2 ans maintenant.



J’ai travaillé dans de nombreuses entreprises d’événementiel et de communication comme Night Fever production. La richesse des facettes de ce métier m’attire et semble convenir à mon envie de découvrir et à mon esprit d’ouverture sur les autres.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel