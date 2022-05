Yoran BRAULT

Depuis le début de ma vie professionnelle j'ai suivi l'histoire Java depuis son origine en tant que développeur, puis chef de projet et enfin architecte. De l'édition logiciel à celui du service, j'ai développé mon expertise technique de l'univers J2EE à travers de nombreuses missions qui m'ont surtout fait découvrir de nombreux métiers.



En parallèle à ces activités s'est développé une relation pour le moins enrichissante avec l'univers du libre. L'aventure a commencée il y a huit ans avec la découverte GNU/Linux, suivi de près par la création d'un site à l'origine dédié à son apprentissage, pour en arriver à lancer mes propres projets libres, principalement axés autour de Drupal, un CMS libre que je fréquente depuis maintenant près de cinq ans.



Et c'est justement encouragé par une demande autour de Drupal, que j'ai sauté le pas pour créer ma propre structure, arNuméral, avec comme idée directrice de toujours chercher à créer les solutions les plus efficaces quitte à casser un peu les "standards", et surtout de ne pas perdre de vue que la beauté de l'outil se fane bien vite si elle n'en vient pas rencontrer la réalité de l'usage.



Aujourd'hui arNuméral a mené a bien de nombreux projets et diversifié son positionnement en étendant sont domaine de compétence à la réalisation d'applications mobiles hybrides (iOS/Android) et d'une manière générale aux technologies Javascript (nodeJS, AngularJS, Ionic, Cordova/PhoneGab, entre autres).



Mes compétences :

Drupal

J2EE

JAVA

Linux

PHP

JavaScript

Création de site web

Gestion de projet

AngularJS

CSS 3

Cordova

NodeJS

HTML5