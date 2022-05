Yorick BAUDIES

Passionné d'informatique et de high-tech depuis toujours, je suis quelqu'un d'impliqué et appliqué dans ce que je fais. Challenger dans l'âme et avide de nouvelles connaissances, je n'hésite pas à m'essayer à des choses que je ne connais pas afin d'en revenir plus fort.



Disposant d'une grande facilité relationnelle, j'aime découvrir et transmettre, c'est pour cela que je suis devenu formateur au sein de mon école.



Je suis de ceux qui pensent que les individualités doivent être au service du collectif.



Mes compétences :

Administration réseaux

GNU/Linux

Virtualisation

SQL