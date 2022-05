Yorick LEYSSENNE

En poste depuis 2010 au sein de Pavillon Prévoyance, j’ai relevé le challenge de développer le marché des entreprises dans le Sud-Ouest en 2012.



Mutuelle basée à Bordeaux (33), Pavillon Prévoyance est un acteur central du mutualisme. Santé, prévoyance, épargne, retraite et assurance scolaire : Votre mutuelle vous protège à chaque moment-clé de votre vie.

Grâce à son réseau étendu d’agences et de professionnels de santé, 70 000 adhérents font déjà confiance à Pavillon Prévoyance. Pourquoi pas vous ?



Les entreprises n’ont pas toutes les mêmes attentes, c’est pourquoi nous vous conseillons et nous établissons un bilan global pour une solution optimisée.



- Et si le prochain bilan était le votre?



A titre professionnel, je cherche à nouer un partenariat avec les professions suivantes :



- Expert-comptable

- Avocat





Mes compétences :

courtage

Management

Vente