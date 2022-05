Yoro Prudence KOUANA PESSO

Jeune Béninois, titulaire d'une maîtrise en Droit Public et Administration Générale,je prépare bientôt un Master2 en Administration et Gestion des Projets.Je dispose d'une parfaite connaissance de la gestion du porte feuille des créances dites douteuses de même que de très bonne procédure pour le recouvrement des des dites créances.De même j'ai acquis une très bonne connaissance du Juriste d'entreprise par le biais du CABINET AF CONSULTING group délocalisé de la France au Bénin.Toutefois j'ai fais preuve de professionnalisme dans les IMF telle que la CPEC ou j'ai servi pendant 16 mois en qualité de stagiaire dans les domaines tels que la caisse la comptabilité l'accueil et l'orientation le recouvrement; de même que SOCOJEST FINANCE spécialisé dans les prestations de service en Banque et Assurance.



Mes compétences :

Droit

Force de vente

Prospection

Recouvrement

Vente