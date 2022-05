Yoro THIAM

Officier de Marine de formation initiale. Ai servi de ma sortie d'école à 2003, à bord d'unités navale progressivement de l'emploi d'officier pont à celui de commandant d'unité, et à des emplois à terre comme officier d'Etat Major progressivement d'officier rédacteur à celui de conseiller technique du ministre des forces armées.



Ai demandé et été autorisé à prendre une retraite anticipée pour suivre une double formation doctorale à Paris sanctionnée par:

- un certificat dans le contrôle du risque: sert de manière intermittente dans la gestion des catastrophes

- un doctorat en Relations Internationale et Diplomatie: sert depuis novembre 2005 comme expert en gouvernance démocratique - affaires électorales.



Mes compétences :

Adaptabilité