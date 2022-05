International construction et gestion en bâtiment (INTERCOGEB) est une structure qui possède une riche expérience en matière de gros œuvres ,terrassement, rénovation d'une part et avec un volume significatif d'employés de diverses qualifications d'autre part et une SARL dont le siège social est basé a Abidjan-cocody akouedo nouveau.

Elle doit son existence à son fondateur ,maître bâtisseur-grand entrepreneur et technicien en génie civil ancien cadre de SCI les jardin d'Eden avec une expérience nationale et internationale leader dans le domaine de la construction entre autre ,Monsieur YOROKPA LOBOUET JEAN.