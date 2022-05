Le cabinet de maître Yosr Hammami est un cabinet d’avocat et conseils, sis à Monastir (Tunisie) ;



Maître Hammami Yosr est avocat à la cour inscrite au barreau Tunisien et en cour d’inscription au barreau de Paris, Doctorante en Droit des affaires et des marchés financiers, enseignant le Droit à l’université de Sousse , certifiée aussi par l’American Bar Association en tant que formatrice en matière d’arbitrage , médiation et plaidoirie.



le cabinet de Maître Yosr Hammami est un cabinet multidisciplinaire apportant à ses clients assistance , conseil et représentation devant les juridictions et administrations aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger dans divers domaines tels que :



- Droit des affaires et investissement ( installation des projets et création de tout type de société ).

- Droit civil et immobilier

- Droit de la famille et statut personnel.

- Droit des assurances.

- Arbitrage et Médiation

- Droit du travail.

- Droit Penal

- Rédaction de tous types de contrats et conventions .

- Assistance juridique aux étrangers désirant s’installer en Tunisie .

- Assistance juridique des sociétés installées en Tunisie et à l’étranger .



Mes compétences :

Droit civil

Droit de la propriété intellectuelle

Droit social

Droit immobilier

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit pénal

Droit du travail

Droit des affaires