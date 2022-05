Mes compétences :

Java Enterprise Edition

Cascading Style Sheets

UML/OMT

Oracle

JavaServer Faces

JavaScript

Java Server Pages

Hibernate

C++

VHDL

SQL

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle Developer 2000

Openlink Financial Software

NetBeans

MySQL

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

Java Servlets

Java

HTML5

ETL

ECLiPSe

C Programming Language

Assembler