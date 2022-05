Yosra ANNABI

Pendant les années de maîtrise, de préparation à l’agrégation et de mastère, j’ai été formée en : Topologie, Intégration & Probabilité, Analyse (réelle, complexe, fonctionnelle, de Fourier, hilbertienne, numérique), Calcul différentiel, Équation différentielle, Algèbre, Géométrie (affine,projective,euclidienne et différentielle), Calcul scientifique, Élément finis, Optimisation, Élément finis mixtes & volumes finis, Résolution des grands systèmes,Équations cinétiques,Calcul intégral & méthodes multipôles rapides, Problèmes inverse, Calcul stochastiques,Assimilation de données.



Actuellement, je viens de soutenir mon mémoire de mastère, avec la mention Bien, effectué au sien du laboratoire Lamsin à l'ENIT. Ce mémoire est intitulé: Étude mathématique et numérique d'un modèle simplifié d'intrusion marine. Mathématiquement, cette étude se ramène à la résolution d'un problème inverse.

Je voudrai poursuivre mes études en effectuant une thèse doctorat. Je cherche à établir des contacts avec des numéritiens, des mathématiciens travaillant sur la résolution des EDP,...



Compétences informatique: Pratique courante de Microsoft office (Word - Excel - Power Point), d'Internet et d'autres logiciels: Paint - Adobe Photoshop. Programmer en plusieurs langages: Pascal - language C - langage C++- Matlab - Maple- Scilab - FreeFem++ - Latex. Utilisation des systèmes d'exploitation: Windows et Linux (Ubuntu).



Mes compétences :

EDP

Mathématiques

Géométrie

Modélisation mathématique