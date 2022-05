GESTION COMMERCIALE1 MARKETING.PROSPECTION COMMERCIALE ET CONQUETE DE NOUVEAUX MARCHES

GESTION FINANCIERE ET RECOUVREMENT DES CREANCES IMPAYEES

RECRUTEMENT DU PERSONNE FORMATION PRODUIT& METIER

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT PRODUIT

FORCE DE VENTE la MISE EN PLACE DE POLITIQUE COMMERCIALE

AUDIT & controle de gestion

GESTION DES CONFLITS



Mes compétences :

Dynamisme

Implication

Objectivité

Réactivité