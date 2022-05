Ingénieur , diplomée de l'école nationale supérieure d'ingénieurs Tunis , promotion 2016 , avec une premiére expérience et au cours de ma formation j'ai pu acquérir de solides connaissances dans le domaine de construction en général et plus particulièrement dans la conception et le calcul des structures selon les règles BAEL et les EUROCODES.



Ce qui me motive au quotidien : la créativité, la découverte et le challenge.



Mes compétences :

Microsoft Excel

arche

Autocad