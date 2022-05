Yosra CHEBBAH

Récemment diplômée d'un Master Monnaie Banque Finance Assurance parcours "Emprical finance" de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je suis en recherche d'une opportunité d'embauche.

Ayant un profil polyvalent résultat de ma formation académique riche (Finance d'entreprise, Finance de marché, Finances quantitatives, Economie, Gestion, Fintech, Cryptomonnaies...) et mes stages variés (Conformité: Outsourcing Compliance, GDPR, Gestion de trésorerie et comptabilité, Banque et finance, Intermédiation en bourse), je serai ouverte à toute proposition adéquate à mon profil et à ma formation antérieure afin de développer des nouveaux concepts, ajouter de la valeur et participer à la prospérité des institutions financières et du marché financier.



Mes compétences :

Bloomberg

R, Python, Gretl, Matlab, Stata

Logiciel de gestion financière (AX) et de gestion

Pack Office

Travail en équipe

Gestion du temps

Capacité de synthèse