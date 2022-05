Yosra CIFOP

Nos Références



I. A l’échelle nationale

 CNFCPP

 Club des Exportateurs de Tunisie

 Ministère de Défense Nationale

 BNA

 La poste Tunisienne

 Tunisair Handling

 Sotregames

 Office des céréales

 ProInvest

 Eureka

 NewTech

 Azur Systems

 NorkaTech



II. A l’échelle internationale

 PFLS Consulting (France)

 Benghazi University (Libye)

 Ministère de finances Alger (Algérie)

 Groupe CIDE (Canada)

 Atos Origin Belguim (Belgique)

 Teknobil (Turkye)

 NeoKoncept (USA)

 Xenon-IT (Alger)

 B-Synergie (Belgique)



Spécialisations :*formation aux sociétés exportatrices gratuite



*formation professionnelle intra ou inter entreprise : web & désign , java/j2ee, Dotnet , Oracle, SOA avancée, réseaux et sécurité informatique ,UNIX / LINUX,......



*service d'ingénierie :

_consulting , développement des applications et des logiciels, création des sites web , maintenance applicative , installations réseaux , Etude et conseil.

CIFOP-IMS est une société d'ingénierie informatique et de formation professionnelle qui propose

une offre complète de formations adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises : Multimédia, Internet, Web, Management, Comptabilité, Langues, Ressources Humaines, Développement personnel.

CIFOP-IMS propose également des formations et des stages pratiques en "INTRA" sur le lieu de travail. Nos formations sont basées sur une approche solide :

Les formations sont 100% pratiques et elles sont assurées par des professionnels et des experts seniors dans les domCIFOP-IMS votre partenaire solide, sérieux et qui respecte tout engagement

Cours, Workshops 100% pratiques, Préparations aux certifications nationales et internationales,

Examens et Tests sur PearsonVue, Prometric et Kryterion.



Mes compétences :

Android

Cisco

Microsoft .NET

Linux

CSS 3

HTML 5

Microsoft SharePoint

Java EE

PHP 5

Microsoft Windows Server

Infographie

Oracle