Yosra MACHATT

Bientôt diplômée en MAE Management de projets et innovation de la Sorbonne Business School et ingénieure en Mécatronique, je suis à la recherche d'une opportunité d'emploi dans les secteurs industriels et automobiles et/ou cabinets de conseil. Intéressée par les thématiques suivantes :

- Amélioration continue et Lean Manufacturing

- Management de projets

- Gestion de production et/ou de la Supply Chain

- Usine 4.0



Mes compétences :

Dynamisme

Adaptabilité

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Travail en équipe

Autonomie

Project Management

C Programming Language

Microsoft C-SHARP

Java

Matlab

Minitab

Microsoft Access

Microsoft Project

Lean management

TPM

5S

Coaching

Analyser et améliorer les performances

Amélioration continue