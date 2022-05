Yosra MISSAOUI

Jeune diplômée de l’école supérieure des industries alimentaires de Tunis. je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur agroalimentaire. je suis dynamique, autonome, volontaire, sérieuse et responsable. j'ai l'esprit de l'innovation, j’ai également la capacité de gérer le stress et de m’intégrer au sein d’une équipe. je suis prête à m'investir dans des fonctions riches en contacts humains.

j'ai toujours soif d'apprendre et d'améliorer mes connaissances et mes compétences dans le domaine de l'agroalimentaire



Mes compétences :

Microsoft Office

Minitab