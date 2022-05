Yosra TRIAA

Je suis polyvalente, curieuse, persévérante, toujours à l'affut des nouveautés, cherchant à développer mes connaissances et mon savoir faire par des expériences variées et différentes les unes des autres. J'estime que c'est d'ailleurs ce qui me rend plutôt tolérante envers les autres et ouverte d'esprit.

Avec moi le travail en équipe est un vrai bonheur, le changement ne me fait pas peur bien au contraire ;)



Mes compétences :

Gestion

Gestion des appels d'offres

Buyer

Négociation

Négociation commerciale

Audit qualité

Iso 9001

Audit interne

Audit fournisseurs

Optimisation

Marketing

Tourisme

Vente