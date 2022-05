Yosri KADDOUR

Kaddour yosri titulaire d'un diplôme de maîtrise en physique et application spécialité électronique et je travail au sein de Eleonetech Groupe one tech en tant que chef d’équipe finition : opérations de reprises, contrôles soudures, intégrations,testes, contrôles final et emballages.

management d’équipes,gestion de flux de production,piloter des cercles qualités usine et assurer la qualité au cours de production.

certification(CIS) de spécialiste IPC A 610 version E:critères d’acceptations des joints à brasés (IFTEC).

certification (CIS) de spécialiste norme J-STD-001 : exigences pour blocs électroniques soudés (TEAM PARTNER).



Mes compétences :

Electronique

Management

Qualité