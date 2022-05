Yossra GHERAIRI

Fraîchement diplômée d'un Master 2 en Mécanique des Matériaux et des Procédés et d'un diplôme d'Ingénieur en Génie Mécanique, je suis à la recherche d'une première opportunité d'embauche.

Etant donnée la polyvalence de ma formation, j'ai acquis des compétences pluridisciplinaires qui me permettent d'intervenir dans plusieurs domaines d'activité: simulation numérique, calcul, industrialisation, conception, matériaux, procédés et amélioration continue.

Mon parcours académique et mes expériences professionnelles m'ont permis de développer des hard-skills ainsi que des soft-skills à savoir l’aptitude d'adaptation, de gestion de stress, de travail en équipe, de synthèse et de partage.



Mes compétences :

Simulation numérique

AMDEC/FMECA

Calcul mécanique

Thermique

Amélioration continue

Génie mécanique

Génie des Procédés

5S

Conception mécanique

Industrialisation