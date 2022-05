Yossra LAACHIRI, une jeune lauréate zootechnicienne de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, âgée de 24 ans, très motivée pour intégrer le monde professionnel après plusieurs expériences comme étant une stagiaire-intérimaire dans plusieurs entreprises de différents secteurs.



En plus de mes connaissances théoriques classiques de la gestion des différents élevages à savoir bovin, ovin, avicole....,la formulation et le rationnement, la vulgarisation et l'encadrement des éleveurs, les analyses des aliments de bétail, aussi mes capacités d’adaptation et d’intégration au sein d’un groupe de travail, vous seront bénéfiques en vue d’une meilleure efficacité.